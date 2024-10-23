ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох командирів “Хезболли” та понад 70 бойовиків

Збройні сили Ізраїлю заявили, що вбили трьох командирів “Хезболли” та близько 70 бойовиків на півдні Лівану за останні 48 годин, пише Reuters.

Раніше Єрусалим підтвердив ліквідацію Хашема Сафіддіна, який мав стати наступним очільником терористичної організації.

“На півдні Лівану війська ЦАХАЛу продовжують проводити обмежені, локалізовані, цілеспрямовані рейди проти терористичної інфраструктури та бойовиків Хезболли”, ‒ йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

“За минулу добу війська ліквідували близько 70 терористів наземними і повітряними ударами”, ‒ додано в повідомленні.

Сьогодні Ізраїль поширив свої попередження про евакуацію на кілька районів південного ліванського портового міста Тір, наказавши людям евакуюватися на північ з міста.