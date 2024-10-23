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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох командирів “Хезболли” та понад 70 бойовиків

Ізраїль заявив про необхідність евакуації кількох районів південного ліванського портового міста Тір.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох командирів “Хезболли” та понад 70 бойовиків
Ізраїльські війська завдали удару по південному передмістю Бейрута
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Ізраїлю заявили, що вбили трьох командирів “Хезболли” та близько 70 бойовиків на півдні Лівану за останні 48 годин, пише Reuters.

Раніше Єрусалим підтвердив ліквідацію Хашема Сафіддіна, який мав стати наступним очільником терористичної організації.

“На півдні Лівану війська ЦАХАЛу продовжують проводити обмежені, локалізовані, цілеспрямовані рейди проти терористичної інфраструктури та бойовиків Хезболли”, ‒ йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

“За минулу добу війська ліквідували близько 70 терористів наземними і повітряними ударами”, ‒ додано в повідомленні.

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Сьогодні Ізраїль поширив свої попередження про евакуацію на кілька районів південного ліванського портового міста Тір, наказавши людям евакуюватися на північ з міста.

  • Ізраїль посилює наступ у Лівані після року прикордонних зіткнень з Хезболлою, проксі-силою Ірану на Близькому Сході, яка має найбільше зброї.
  • Уряд Лівану заявив, що унаслідок наступу Ізраїлю щонайменше 1,2 мільйона ліванців були змушені залишити свої будинки, загинули 2530 осіб, зокрема 63 за останні 24 години.
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