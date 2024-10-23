ЗМІ: Білл Гейтс пожертвував 50 мільйонів доларів кампанії Камали Гарріс

Видання New York Times стверджує, що у приватній розмові один із найбагатших бізнесменів світу Білл Гейтс підтвердив фінансування організації, яка займається просування кандидатки у президенти США Камали Гарріс.

За інформацією журналістів, Гейтс спрямував на підтримку демократки 50 мільйонів доларів. Для засновника Microsoft це несподіваний крок, адже раніше він неодноразово заявляв про політичний нейтралітет і не брав участь у суспільних обговореннях виборів.

Причину для зміни такої позиції Гейтс озвучив у спілкуванні із Майком Блумбергом, своїм давнім другом та колишнім мером Нью-Йорка. Бізнесмен висловив побоювання, що потенційний другий термін Дональда Трампа нашкодить двом важливим особисто для нього галузям: охорони здоров'я та боротьби з кліматичними змінами.

Мільярдер високо оцінив зусилля адміністрації Джо Байдена та Камали Гарріс щодо забезпечення репродуктивних прав для сімей та зменшення вуглецевого сліду.

Офіційно Гейтс продовжує підкреслювати свою позапартійність, але заявив, що "ці вибори інші - ніколи раніше вони не мали такого величезного значення для американців та вразливих людей по всьому світу".