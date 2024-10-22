​Польща зупиняє роботу посольства Росії у Познані

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за недавніми спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках стоїть Росія, тому він вирішив відкликати згоду на роботу російського консульства у Познані, пише Polska Agencja Prasowa.

Співробітники посольства стануть персонами нон-ґрата у Польщі.

Сікорський повідомив, що прокуратура надала переконливі докази спроб диверсій, за якою стояла зовнішня розвідка РФ.

Міністр вимагає покласти край гібридній війні проти Польщі та її союзників. "У разі продовження ми залишаємо за собою право вжити подальших рішучих дій", - заявив глава польського МЗС.