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​Польща зупиняє роботу посольства Росії у Познані

Глава МЗС Радослав Сікорський пояснив це недавніми спробами диверсій із боку РФ.

​Польща зупиняє роботу посольства Росії у Познані
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за недавніми спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках стоїть Росія, тому він вирішив відкликати згоду на роботу російського консульства у Познані, пише Polska Agencja Prasowa.

Співробітники посольства стануть персонами нон-ґрата у Польщі.

Сікорський повідомив, що прокуратура надала переконливі докази спроб диверсій, за якою стояла зовнішня розвідка РФ. 

Міністр вимагає покласти край гібридній війні проти Польщі та її союзників. "У разі продовження ми залишаємо за собою право вжити подальших рішучих дій", - заявив глава польського МЗС.

  • Нещодавно Польща, Німеччина, Великобританія та Чехія, повідомили про інциденти протягом останніх місяців. Навесні стало відомо про посилення безпеки аеропорту Ряшів-Ясенка - головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні, оскільки МВС скарджилося, що тут зафіксували безпрецедентний рівнь іноземного втручання в роботу.
  • У квітні цього року у Польщі засудили росіянина, якби збирав для РФ інформацію про військові частини. Він налагодив контакти з чинними і солдатами у відставці. 
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