61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
​Хода по придністровському колу
​Хода по придністровському колу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Художниця Олена Турянська: «Є люди, які пишуть щоденники. А я фіксую події, людей, місця через предмети»
Художниця Олена Турянська: «Є люди, які пишуть щоденники. А я фіксую події, людей, місця через предмети»
Валерія (Нава) Суботіна: «Ті, хто пережив полон, круті. Кажіть їм це»
Валерія (Нава) Суботіна: «Ті, хто пережив полон, круті. Кажіть їм це»
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
ГоловнаСуспільствоВійна

Глава Центру протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами цієї ночі по спиртзаводах в Росії

Українські БПЛА цієї ночі атакували 4 підприємства в Росії.

Глава Центру протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами цієї ночі по спиртзаводах в Росії
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували 4 підприємства на території РФ:

  • "Біохім" – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
  • Лужковський спиртзавод;
  • Єфремовський спиртзавод;
  • Промислове підприємство Воронезької області.

Коваленко зауважив, що це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies