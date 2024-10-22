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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 5 отримали поранення

За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 158 людей, у тому числі 24 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 5 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 5 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 21 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Мирнограді, 1 у Кураховому і Новоукраїнці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 жовтня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.

Покровський район. У Кураховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5-поверхівку, адмінбудівлю і підприємства; у Янтарному 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків; у Гірнику пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Дальньому — приватний будинок. У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Покровську пошкоджено підприємство. У Новоукраїнці Добропільської громади 1 людина загинула і 1 поранена 

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, у Миколаївці — 4 будинки, 2 адмінбудівлі і нежитлове приміщення.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Торецьку 2 людини загинули.

Нагадаємо, українська ППО вночі збила 42 ворожі ударні безпілотники. Протягом ночі в повітряному просторі України виявили 60 ворожих БпЛА.

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