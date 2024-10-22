Росія декілька разів атакувала Суми, є загиблі (доповнено)

Ворог бив по будинках та критичній інфраструктурі.

Росія уночі та вранці декілька разів атакувала Суми, повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram. За оновленими даними, загинули троє людей, зокрема дитина.

Ворог вдарив по приватних і багатоквартирних будинках, а також інфраструктурі. Загиблі мешкали в приватному секторі.

"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", – сказав мер.

Станом на 1 годину ночі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжували працювати на місці та ліквідовувати наслідки атаки.