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Мінфін спростував вимогу від МВФ підвищити тарифи для населення

У Кабміні наголошують, що з новим траншем фонд не зобов'язував Україну підіймати ціни на енергоносії.

Мінфін спростував вимогу від МВФ підвищити тарифи для населення

Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті оприлюднило спростування інформації у ЗМІ щодо нібито вимоги Міжнародного валютного фонду збільшити тарифи на електроенергію для громадян в обмін на макроеномічну допомогу.

Оновлений меморандум МВФ, як стверджують в уряді, містить різні потенційні варіанти реформування енергетичної системи після шкоди, заподіяної російськими атаками. У цьому блоці документа йдеться про потенційну можливість зростання тарифів як засобу подолання проблем галузі.

Проте у Мінфіні наголошують, що внаслідок перегляду меморандуму від 18 жовтня жодних зобов'язань щодо підвищення тарифів під час війни Україна не має, а МВФ не висував жодних нових умов. Також відомство підкреслює, що навіть теоретичний перегляд цін на енергоносії не може бути здійснений без адресної допомоги вразливим домогосподарствам. 

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