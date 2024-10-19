У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Орбан заявив, що План перемоги України "викликав у нього жах"
Орбан заявив, що План перемоги України "викликав у нього жах"
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримає новий транш від МВФ у розмірі 1,1 мільярда доларів

Фонд завершив п'ятий перегляд програми фінансування нашої держави.

Україна отримає новий транш від МВФ у розмірі 1,1 мільярда доларів
Фото: EPA/UPG

Рада Міжнародного валютного фонду на своєму сайті повідомила про завершення п'ятого перегляду програми розширеного фінансування України. Нашій державі погоджено черговий транш у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Фонд відзначив стійкість економіки України та кількісне виконання критеріїв ефективності та чотирьох контрольних показників. 

У МВФ радять державі й надалі підтримувати імпульс реформ, мобілізувати внутрішні доходи та забезпечувати своєчасне надходження зовнішньої фінансової допомоги. Графік траншів на 2025 рік оптимізовано, тож можна очікувати збільшення ресурсу для залучення до бюджету. 

Надані фондом кошти будуть використані на видатки, не пов'язані зі сферою оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies