Укренерго: У п'ятницю відключень світла не планують

18 жовтня в Україні не планують відключати світло.
Про це повідомило Укренерго.
Українців укотре закликали користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – із 10:00 по 16:00.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду.
- Днями на Ставці Верховного головнокомандувача йшлося по енергетику і підготовку до зими. Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні ухвалили рішення посилити ППО у прикордонних і прифронтових регіонах.