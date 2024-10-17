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Укренерго: У п'ятницю відключень світла не планують

Енергетики закликали користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій.

Укренерго: У п'ятницю відключень світла не планують
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

18 жовтня в Україні не планують відключати світло.

Про це повідомило Укренерго.

Українців укотре закликали користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – із 10:00 по 16:00.

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду.
  • Днями на Ставці Верховного головнокомандувача йшлося по енергетику і підготовку до зими. Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні ухвалили рішення посилити ППО у прикордонних і прифронтових регіонах.
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