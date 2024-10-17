Укренерго: У п'ятницю відключень світла не планують

Українців укотре закликали користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – із 10:00 по 16:00.

18 жовтня в Україні не планують відключати світло.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies