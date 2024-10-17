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Журналіст і військовослужбовець Станіслав Асєєв повідомив, що звільняється із ЗСУ

Причиною такого рішення він назвав розформування батальйону, в якому служив.

Журналіст і військовослужбовець Станіслав Асєєв повідомив, що звільняється із ЗСУ
Станіслав Асєєв
Фото: facebook/Stanislav Aseyev

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, який у 2024 році пішов добровольцем на фронт, звільняється зі Збройних сил.

Про це він розповів в коментарі "Главкому"

Причиною такого рішення Асєєв назвав розформування батальйону, в якому він служив, через втрати. Тих людей, які залишилися, буде переведено до різних підрозділів у межах бригади, у якій служив журналіст. 

Асєєв також розповів, що пробував перевестися в Головне управління розвідки.

"Спробував перевестися в ГУР. Пан Буданов (Кирило Буданов, керівник ГУР, - ред.) написав листа до командувачу Сил Територіальної оборони (командувач сил ТрО - генерал-майор Ігор Плахута, - ред.), щоби мене відрядили (до ГУР). Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели", - розповів він 

Асєєв зазначив, що  після звільнення із ЗСУ зосередиться на громадській діяльності.  

Як відомо, звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає ст. 26 Закону  "Про військовий обов’язок і військову службу", зміни до якого набрали чинності 18 травня 2024 року.  

Хто такий Станіслав Асєєв

  • Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст і правозахисник. У 2017 році він робив репортажі для "Радіо Свобода" з окупованих територій на Донбасі та підписувався псевдонімом  Станіслав Васін , та одного разу він не пройшов так звану "перевірку документів" і зник. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання і звинуватило в шпигунстві на користь України.
  • У жовтні 2019 року Асєєва засудили до 15 років колонії суворого режиму, а через два місяці він вийшов на свободу в рамках обміну.
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