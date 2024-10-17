Журналіст і військовослужбовець Станіслав Асєєв повідомив, що звільняється із ЗСУ

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, який у 2024 році пішов добровольцем на фронт, звільняється зі Збройних сил.
Про це він розповів в коментарі "Главкому".
Причиною такого рішення Асєєв назвав розформування батальйону, в якому він служив, через втрати. Тих людей, які залишилися, буде переведено до різних підрозділів у межах бригади, у якій служив журналіст.
Асєєв також розповів, що пробував перевестися в Головне управління розвідки.
"Спробував перевестися в ГУР. Пан Буданов (Кирило Буданов, керівник ГУР, - ред.) написав листа до командувачу Сил Територіальної оборони (командувач сил ТрО - генерал-майор Ігор Плахута, - ред.), щоби мене відрядили (до ГУР). Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели", - розповів він
Асєєв зазначив, що після звільнення із ЗСУ зосередиться на громадській діяльності.
Як відомо, звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає ст. 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", зміни до якого набрали чинності 18 травня 2024 року.
Хто такий Станіслав Асєєв
- Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст і правозахисник. У 2017 році він робив репортажі для "Радіо Свобода" з окупованих територій на Донбасі та підписувався псевдонімом Станіслав Васін , та одного разу він не пройшов так звану "перевірку документів" і зник. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання і звинуватило в шпигунстві на користь України.
- У жовтні 2019 року Асєєва засудили до 15 років колонії суворого режиму, а через два місяці він вийшов на свободу в рамках обміну.