Журналіст і військовослужбовець Станіслав Асєєв повідомив, що звільняється із ЗСУ

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, який у 2024 році пішов добровольцем на фронт, звільняється зі Збройних сил.

Про це він розповів в коментарі "Главкому".

Причиною такого рішення Асєєв назвав розформування батальйону, в якому він служив, через втрати. Тих людей, які залишилися, буде переведено до різних підрозділів у межах бригади, у якій служив журналіст.

Асєєв також розповів, що пробував перевестися в Головне управління розвідки.

"Спробував перевестися в ГУР. Пан Буданов (Кирило Буданов, керівник ГУР, - ред.) написав листа до командувачу Сил Територіальної оборони (командувач сил ТрО - генерал-майор Ігор Плахута, - ред.), щоби мене відрядили (до ГУР). Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели", - розповів він

Асєєв зазначив, що після звільнення із ЗСУ зосередиться на громадській діяльності.

Як відомо, звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає ст. 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", зміни до якого набрали чинності 18 травня 2024 року.

Хто такий Станіслав Асєєв