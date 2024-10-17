Генштаб ЗСУ: на фронті уже відбулося понад 120 боїв, росіяни активні на Покровському і Курахівському напрямках

Десять КАБів окупанти скинули на свою Курську область.

Станом на 16.00 17 жовтня на фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, і здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Безсалівка, Бачівськ, Ситне, Високе, Краснопілля, Вовківка, Гірськ, Бучки, Вільна Слобода, Миропілля, Покровка, Шалигіне, Малушине, Грем’яч, Блешня, Олександрівка. Також авіація противника завдала удару в району Миропілля, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.

Росіяни завдали чотири авіаудари по території Курської області РФ, застосувавши десять КАБів.

На Харківському напрямку відбулися три бойових зіткнення. Українські війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова, скинувши чотири КАБи.

Дев’ять штурмових дії загарбників відбили поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точаться ще три боєзіткнення.

На Лиманському ворог атакує біля Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нарахували уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

На Сіверському окупанти активно застосовують авіацію. Зазнали ударів КАБами Сіверськ та Званівка.

Тривають бої в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції ураїнських захисників.

На Торецькому противник шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки.

На Покровському у районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Селидове точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

Найгарячіше на Курахівському напрямку - тут тривають десять боєзіткнень в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Антонівки, Костянтинівки, та Водяного. Ще 22 ворожі штурми в районах Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки вже відбили..

На Времівському відбили п’ять штурмових дій противника поблизу Богоявленки, один штурм продовжується.

На Оріхівському загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки.

На Придніпровському наші захисники відбили одну атаку ворога.