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В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених "Центр-5"

У ньому створено умови для тримання людей із пораненнями: ампутантів та лежачих. Російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих.

В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених "Центр-5"
Полонені росіяни
Фото: Скріншот відео ГУР

В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених – "Центр-5", у якому створено спеціальні умови для тримання військовополонених із пораненнями.

Про це повідомила пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

"Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів, місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються", - йдеться в повідомленні.

Умови в таборі відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.

Особливістю "Центр-5" є те, що в таборі створено умови для тримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо. 

"Таких військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих. Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих", - зазначено в повідомленні.

"Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими. Тому різноманітні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати і "Центр-5, і інші місця тримання російських полонених.

  • На початку року повідомлялося, що в Україні вже є два табори для утримання російських військовополонених, і планується відкрити третій. У травні було відкрито новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших російських полонених. 
  • Військовополонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції. Вони можуть надсилати та отримувати листи від рідних, для них також створені робочі місця.
  • Натомість стан здоров’я українців, які повернулися з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% полонених зазнали катувань.
  • Росія також використовує військовополонених для провокації протестів в Україні.
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