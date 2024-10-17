В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених – "Центр-5", у якому створено спеціальні умови для тримання військовополонених із пораненнями.
Про це повідомила пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".
"Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів, місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються", - йдеться в повідомленні.
Умови в таборі відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.
Особливістю "Центр-5" є те, що в таборі створено умови для тримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.
"Таких військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих. Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих", - зазначено в повідомленні.
"Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими. Тому різноманітні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати і "Центр-5, і інші місця тримання російських полонених.
- На початку року повідомлялося, що в Україні вже є два табори для утримання російських військовополонених, і планується відкрити третій. У травні було відкрито новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших російських полонених.
- Військовополонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції. Вони можуть надсилати та отримувати листи від рідних, для них також створені робочі місця.
- Натомість стан здоров’я українців, які повернулися з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% полонених зазнали катувань.
- Росія також використовує військовополонених для провокації протестів в Україні.