Міноборони України: Росія використовує довкілля як засіб ведення війни

Зокрема, агресор застосовує касетні боєприпаси та міни, які можуть забруднити вже очищені території.

Росія використовує довкілля як засіб ведення війни. Про це на науковій конференції «Відновлення земель та ґрунтів після розмінування» повідомив заступник начальника управління протимінної діяльності Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Євгеній Зубаревський, повідомляє Міноборони України.

“Після розмінування наші спеціалісти проводять на цих територіях дослідження для того, щоб визначити оптимальні методи повернення територій громад, лісів, лісосмуг і земель сільськогосподарського призначення до використання”, – зазначив Євгеній Зубаревський.

Він додав, що однією з головних проблем розмінування є постійний ризик нових обстрілів. Агресор застосовує касетні боєприпаси та міни, які можуть забруднити вже очищені території.

Учасники наукової конференції наголосили, що РФ використовує довкілля як засіб ведення війни, знищуючи середовище для існування людини.

В окремих районах фіксується до 80 000 ворожих артилерійських пострілів на місяць, повідомив представник управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки майор Владислав Дудар.

“На деяких ділянках було виявлено 550 артилерійських пострілів, здійснених окупантами на один квадратний кілометр за добу. На таких територіях фахівці Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки знаходять залишки різноманітних небезпечних хімічних сполук, важких металів, інших продуктів розпаду вибухових речовин”, – додав Владислав Дудар.

Він наголосив, що фахівці постійно аналізують якість ґрунтів на очищених ділянках. Наразі подібні дослідження проводяться у Миколаївській і Херсонській областях.

Спеціалісти працюють над тим, щоб землевласники отримали способи швидко відновити пошкоджені території та оцінку витрат на відновлення земель. Ця робота допоможе зменшити шкоду від війни для екології України.