Мед, музика і магія Beehive Cosmetics. Запуск бренду в ритейлі - як це було?

Український преміум бренд Beehive Cosmetics відзначив свій запуск у ритейлі масштабною подією в Києві. Команда створила справжнє свято, де всі гості у теплій атмосфері відчули всю особливість моменту, відкриваючи секрети медового догляду та силу природи й інновацій. Це був вечір, де кожен міг відчути магію Beehive Cosmetics, а жива музика та голос Мар’яни Головко лише підкреслили сенси та місію бренду.

Захід зібрав понад 50 гостей, серед яких були провідні представники медіа, б’юті-експерти, фешн-блогери та партнери компанії. Подія відбулась в елегантному ресторані Marigold, розташованому в готелі Fairmont в Києві, що створило ідеальну атмосферу для презентації преміального бренду. Простір ресторану підкреслював витончений стиль Beehive Cosmetics, додаючи заходу відчуття ексклюзивності та комфорту.

Фото: надано пресслужбою

Формат події поєднував презентацію з інтерактивними доповненнями, що дало змогу гостям не лише ознайомитися з продуктами бренду, а й насолодитися атмосферою розкоші та особливої уваги до кожної деталі. Однією з смачних частин презентації стала дегустація медового вина, що символізувало основний інгредієнт продукції бренду — мед. Також гостям запропонували роздивитись колбочки, в яких знаходилися мед та шампунь Beehive Cosmetics, і учасники мали відгадати, де який продукт. Це інтерактивне завдання виявилось незвичайним, бо відрізнити шампунь чи мед за кольором або текстурою виявилось досить складно, вони дуже схожі через те, що шампуні містять значну кількість меду у складі.

Співзасновники Ніна Домбровська та Ігор Ліскі розповідали історію розробки нового розкішного догляду за волоссям Beehive Cosmetics, у якого склад — чисте золото: український мед Beehive найвищої проби, сповнений життєвої енергії та сяйва, адже увібрав в себе всю міць, всю силу української землі. Завдяки інноваційним технологіям, компанія віртуозно та безкомпромісно поєднала все, про що можна було лише мріяти: природність та прогресивність, створивши український продукт абсолютно люксової якості. Засновники бренду Ніна Домбровська та Ігор Ліскі вирішили не чекати кінця війни та поставили перед собою амбітну мету дати можливість українським жінкам дбати про свою красу українським продуктом найвищої якості.

Сенси та місію бреду віртуозно підкреслила Мар’яна Головко – талановита оперна співачка, яка заспівала декілька пісень впродовж заходу, підкреслюючи своїм неймовірним голосом та талантом, унікальність та виняткову місію бренду. Від народної пісні до сучасних музикальних композицій емоційний та глибокий голос Мар’яни поєднав українські традиції та сучасну лірику, так само як Beehive Cosmetics поєднує природність та технологічність.

Фішкою заходу стала унікальна фотозона у вигляді величезного брендованого пакета з продукцією Beehive Cosmetics, яка миттєво привернула увагу гостей. До речі над дизайном продукції та формуванням зухвалого стилю, що виходить за рамки стандартної естетики категорії, працювала креативна агенція Tabasco. Їхня креативність стала запорукою яскравої ідентичності бренду, що було чудово відображено в атмосфері заходу. А позиціювання та комунікаційну стратегію компанії наразі допомагає розробляти агенція Mullenlowe, креативна команда якої долучена до вибудовування поточної комунікації та креативних матеріалів.

Фото: надано пресслужбою

Подія стала справжньою віхою не тільки для б'юті-індустрії, а й для українського бізнесу загалом, оскільки продукція бренду вже доступна на полицях відомої рітейл-мережі Brocard та Мон Шері. Співзасновники бренду Beehive Cosmetics, Ніна Домбровська та Ігор Ліскі, урочисто представили новий проєкт, який втілює найсучасніші підходи в індустрії преміальної натуральної косметики. Бренд, що виник у часи Великої Війни, прагне підкреслити природну красу кожної жінки, поєднуючи новітні наукові досягнення та вишуканість натуральних інгредієнтів.

Співзасновниця бренду, Ніна Домбровська, має потужний досвід у маркетингу, працюючи у таких глобальних компаніях, як Henkel, Nestle та Unilever. Вона також є співзасновницею жіночої спільноти Women on Boards Ukraine, яка спрямована на розширення можливостей жінок у корпоративних радах. Ніна відіграє ключову роль у розвитку Beehive Cosmetics, забезпечуючи його стабільне зростання та популярність серед споживачів.

Бренд також акцентує на довготривалій користі натуральних інгредієнтів. "Мед, що є основою нашої продукції, має унікальні зволожувальні та заспокійливі властивості, що робить його ідеальним інгредієнтом для догляду за волоссям", – відзначила Ніна Домбровська.

Співзасновник бренду, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі, має понад 20-річний досвід у підприємництві. Він відомий своєю діяльністю у сфері healthcare, IT та виробництві. Завдяки його ініціативі Beehive став першим українським медовим брендом, який експортується до країн ЄС, США, Канади та Японії.

"Beehive Cosmetics – це більше, ніж просто косметика. Ми прагнемо створити продукт, який поєднує в собі силу природи та інноваційні рішення, підтримуючи при цьому українського виробника", – зауважив Ігор Ліскі.

Цей запуск став знаковим кроком для українського ринку преміумкосметики, який наразі переважно заповнений іноземними брендами. Beehive Cosmetics кидає виклик цьому балансу, пропонуючи високоякісну продукцію з натуральних компонентів.

Beehive Cosmetics на полицях Brocard

Окрім події, важливою новиною стало те, що продукція Beehive Cosmetics вже доступна в мережі Brocard та Мон Шері, одного з провідних українських ритейлерів преміальної косметики. Це означає, що українські споживачі тепер мають можливість придбати продукти на основі натурального меду у великих торгових мережах.

Асортимент Beehive Cosmetics включає сім продуктів, що дозволяє клієнтам підібрати ідеальне поєднання засобів для свого типу волосся та отримати ефективний результат. Наприклад, шампунь Keratin System допомагає боротися з ламкістю волосся, відновлюючи його міцність, а шампунь Collagen Volume Up створює ефект густоти для тонкого волосся.

Майбутнє Beehive Cosmetics

Запуск Beehive Cosmetics став важливим кроком для української індустрії краси, і перші відгуки свідчать, що продукція має всі шанси стати новим фаворитом як серед українських, так і серед закордонних споживачів.

Продукція Beehive Cosmetics надає вашій красі природний блиск та здоров’я, дозволяючи почуватися впевненою та привабливою щодня. Запрошуємо відвідати офіційний сайт Beehive Cosmetics, де ви знайдете ідеальні рішення для догляду за своїм волоссям, об’єднані сучасними технологіями та силою натуральних інгредієнтів.

Важливість виробництва в Україні полягає не лише у створенні якісних продуктів для внутрішнього ринку, але й у розвитку експортного потенціалу країни, відзначає Ігор Ліскі.

"Ми почали із сегмента «догляд за волоссям», який є найбільшим серед усіх косметичних сегментів, але маємо плани розширити асортимент на інші категорії, які ми плануємо реалізовувати найближчим часом. Наша мета – створити сильний бренд, здатний конкурувати на міжнародних ринках. Для України важливо не лише мати високоякісну продукцію для внутрішнього ринку, але й забезпечувати баланс у зовнішньоекономічній діяльності, захищаючи національні інтереси та сприяючи економічному розвитку", – зазначив співзасновник Beehive Cosmetics Ігор Ліскі.

Окрім того, засновники бренду вже анонсували, що незабаром продукція Beehive Cosmetics з'явиться ще в одній великій рітейл-мережі в Україні, що значно розширить доступ споживачів до натуральної преміальної косметики на основі меду.

Про Beehive Cosmetics

Beehive Cosmetics – український бренд преміальної натуральної косметики, створений у часи Великої Війни. Бренд поєднує найсучасніші наукові досягнення та вишуканість натуральних інгредієнтів, щоб підкреслити вашу природну красу та дарувати впевненість у собі.

Український мед є ключовим компонентом яскравих продуктів Beehive cosmetics, таких як шампуні для волосся, крем-маски, спрей-ботокс, сироватка та інші.

Асортимент Beehive Cosmetics – це фокусна лінійка, яка складається з семи продуктів: шампунь, кондиціонер, маска для волосся, продукція для догляду за кінчиками та для догляду по всій довжині волосся. Досить компактний асортимент дозволяє кожному споживачу, об'єднавши правильні продукти, обрати для себе ідеальне поєднання і отримати ефективний результат.

Фото: надано пресслужбою

Він надає вашій красі природний блиск та красу. Мед, який став основою продуктів Beehive Cosmetics, походить від BEEHIVE, що є частиною активів EFI Group.

Запрошуємо відвідати офіційний сайт Beehive Cosmetics, де ви зможете оцінити переваги технологічної косметики для вашої краси та впевненості у собі.

Beehive Cosmetics пропонує смарт асортимент засобів для волосся, в якому налічує 7 унікальних продуктів, серед яких ви точно знайдете ідеальну комбінацію саме для вашого волосся: Український мед є серцевиною всіх продуктів, тому всі засоби бренду, від шампунів до сироваток, насичені медом, який надає волоссю природний блиск і здоров’я.

Шампунь Keratin System Beehive Cosmetics — незамінний помічник у боротьбі з ламкістю і посіченими кінчиками. Він інтенсивно реконструює та відновлює пошкоджене волосся, надаючи йому природну міцність і еластичність. До речі, перфектно пом’якшує і кучеряве волосся, що робить процес догляду за ним менш стресовим та приємним.

Шампунь Collagen Volume Up Beehive Cosmetics — справжній порятунок для тонкого та ослабленого волосся. Цей шампунь наповнює волосся життєвою силою, створюючи ефект густоти та об’єму.

Шампунь Hydro Balancing Beehive Cosmetics забезпечить ваше волосся необхідним зволоженням та сяючим блиском. Він підтримує природний водний баланс волосся, роблячи його м’яким і шовковистим, зберігаючи еластичність та пружність волосся.

Кондиціонер Honey Hydrating Beehive Cosmetics глибоко зволожує, зміцнює та надає волоссю гладкість, полегшуючи розчісування та додає здорового блиску.

Крем-маска Mega Honey Repair Mask Beehive Cosmetics — справжній салонний ефект у вас вдома, для сухого та пошкодженого волосся. Вона відновлює, живить та зволожує волосся, перетворюючи його на здорове та сяюче.

Спрей-ботокс IQ Hair System Mist Beehive Cosmetics надає волоссю неймовірну м’якість та блиск, захищаючи його від зовнішніх факторів. Це справжній «ботокс» для вашого волосся.

Сироватка SOS Split Ends Serum Beehive Cosmetics ефективно реконструює кінчики волосся, запобігаючи їх розшаруванню та надаючи волоссю доглянутий вигляд. Це завершальний штрих у догляді за волоссям.