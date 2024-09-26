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​Правляча партія Грузії використала у політичній рекламі фото і відео руїн українських міст

Так "Грузинська мрія" вирішила запропонувати виборцям обрати "мир".

​Правляча партія Грузії використала у політичній рекламі фото і відео руїн українських міст
приклад політичної реклами правлячої партії Грузії
Фото: скриншот відео

Правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії, пише "Грузия Онлайн".

Рекламні банери розмістили у Тбілісі та низці регіонів. На них фото зруйнованих міст перекреслені виборчими номерами прозахідних партій. А у відеоролику показали кадри бомбардувань і протиставили їм нові автобуси і фонтани у містах Грузії. Так правляча партія пропонує виборцям обрати мир і сказати "ні війні".

Відреагувала на таку рекламну кампанію президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", - зауважила Зурабішвілі.

  • Минулого місяця голова зовнішньополітичного комітету парламенту Ніколоз Самхарадзе заявив, що уряд Грузії, який відмовився запроваджувати власні економічні санкції проти Росії чи допомагати Україні зброєю, повинен бути обережним у своїх відносинах з Кремлем заради національного виживання.
  • Тим часом країна готується до парламентських виборів - вони відбудуться 26 жовтня за повністю пропорційною системою.
  • Невдовзі партія "Грузинська мрія" оприлюднила передвиборчу заяву щодо бажання отримати у новому скликанні парламенту більшість, яка б дозволила політсилі змінювати конституцію республіки. Також у провладній партії заявила про плани заборонити всі опозиційні партії.
  • Цю потребу пояснюють необхідністю "відновлювати територіальну цілісність Грузії мирним шляхом, щоб державний устрій відповідав новій реальності". Близько 20% території Грузії фактично окуповані Росією – на них створені фейкові республіки Абхазія та Південна Осетія, "незалежність" яких визнають лише у Кремлі та кількох залежних від нього державах.
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