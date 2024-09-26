Правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії, пише "Грузия Онлайн".

Рекламні банери розмістили у Тбілісі та низці регіонів. На них фото зруйнованих міст перекреслені виборчими номерами прозахідних партій. А у відеоролику показали кадри бомбардувань і протиставили їм нові автобуси і фонтани у містах Грузії. Так правляча партія пропонує виборцям обрати мир і сказати "ні війні".

Відреагувала на таку рекламну кампанію президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", - зауважила Зурабішвілі.