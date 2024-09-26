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На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець

Назарій був старшим оператором групи спеціального призначення.

На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець
Назарій Гаврилець
Фото: Комітет з питань молоді та спорту

На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець.

Про це повідомляє парламентський Комітет з питань молоді та спорту.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель молодого спортсмена, чемпіона України з ММА Назарія Гаврильця з Калуської громади, Івано-Франківської області. Назарій віддав своє життя, виконуючи спеціальне завдання на території Курської області рф. Назарій був старшим оператором групи спеціального призначення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у боротьбу з ворогом Назарій вступив у 18-річному віці. 12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець загинув у бою, не доживши лише півтора місяця до свого 22-річчя.

Нагадаємо, раніше га війні з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. Захиснику виповнився 21 рік.

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