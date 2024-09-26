ДБР розслідує побиття військовослужбовця на полігоні в Кіровоградській області

Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині.

Як повідомляє пресслужба ДБР, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт.

У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.

Вже наступного дня слідчі Бюро порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, який бив і принижував курсантів.