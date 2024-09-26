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ДБР розслідує побиття військовослужбовця на полігоні в Кіровоградській області

Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт.

ДБР розслідує побиття військовослужбовця на полігоні в Кіровоградській області
Фото: З відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині. 

Як повідомляє пресслужба ДБР, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. 

У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. 

Вже наступного дня слідчі Бюро порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, який бив і принижував курсантів.

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