Вночі російський шахед пролетів біля Рівненської АЕС на критично низькій висоті

Цієї ночі російський шахед пролетів біля Рівненської АЕС на критично низькій висоті.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
“Росія продовжує загрожувати безпеці АЕС України. Вночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС”, – йдеться у повідомленні.
Енергоатом зауважує, що вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки.
“Енергетичний терор – одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений”, – повідомили в компанії.
- Уночі ППО збила над Україною 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети. Росіяни всього запустили 78 безпілотників та 6 ракет.
- Представники Міжнародного агентства з атомної енергії фіксували проліт російських дронів лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей.
- У ніч на 22 вересня під час російської атаки біля майданчика Хмельницької атомної електростанції зафіксували проліт ударного безпілотника.