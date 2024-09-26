Вночі російський шахед пролетів біля Рівненської АЕС на критично низькій висоті

Енергоатом поінформував про це відповідні установи.

Цієї ночі російський шахед пролетів біля Рівненської АЕС на критично низькій висоті.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

“Росія продовжує загрожувати безпеці АЕС України. Вночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС”, – йдеться у повідомленні.

Енергоатом зауважує, що вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки.

“Енергетичний терор – одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений”, – повідомили в компанії.