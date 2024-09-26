Wall Street Journal: американські Bradley рятували життя українських бійців навіть від масованих ударів дронами

Американські броньовані машини піхоти Bradley неодноразово рятували життя українських бійців під час російських атак, йдеться у матеріалі Wall Street Journal. Ці ББМ в українській армії стали легендарними завдяки здатності захищати екіпаж від дронів, мін та протитанкового озброєння.

Окрім того, їх використовують для атак на позиції окупантів, коли танки менш успішні для цього завдання. Від початку повномасштабного вторгнення Штати надіслали Україні понад 300 таких ББМ.

Деякі з них – досить старі, по декілька десятків років, а деякі були в поганому стані.

Один з захисників 2 механізованої бригади, Віктор Хамець, розповів, що Bradley врятував його життя. У червні 2023 його "Бредлі" підбив дрон, а ще по ньому вдарили з вертольота. Екіпаж всередині ББМ вижив.

Ще один військовий, сержант Олексій Янишпільский з 47-ої бригади, розповів, що за вісім місяців з семи "Бредлі" у їхнього підрозділу з ладу не вийшов жоден, попри атаки дронами, протитанковою зброєю та міни. Під час однієї місії "Бредлі" Янишпільського 1986 року випуску атакували сім дронів. І він вцілів.

За даними газети, близько 65% українського парку Бредлі вийшли з ладу на певному етапі. Але більшість машин після ремонту зможуть повернутися на фронт.

"Бредлі" більше не виробляють, але ринок для їхніх нових аналогів став конкурентним, оскільки країни, особливо в Європі, поспішають робити замовлення. Оскільки дрони стають все більш смертоносними, їх виробникам також довелося адаптувати ці транспортні засоби.