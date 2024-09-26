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За добу кількість боїв на Покровському напрямку збільшилася у понад два рази

Загалом відбулося 189 зіткнень, з них 54 – на цьому напрямку. 

За добу кількість боїв на Покровському напрямку збільшилася у понад два рази
Захисники
Фото: 4 окрема танкова бригада в Facebook

Учора в Україні відбулося 189 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів (чотири ракети), 75 авіаударів (118 КАБ), провела понад 4600 обстрілів, зокрема 109 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Про це повідомили в Генштабі.

На Куп'янському напрямку росіяни провели десять штурмів біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та в бік Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 21 раз. Намагалися просунутися уперед біля семи населених пунктів, основні зусилля зосередили у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку окупаційна армія атакувала вісім разів неподалік Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт зазнав авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Вугледара та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями ворог зі своєї території активно застосовує керовані авіабомби та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.

  • Порівняно з вівторком, учора кількість зіткнень з ворогом збільшилася на понад 30. На Харківському і Времівському напрямках добова кількість боїв незмінна, на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках стала меншою. Найбільше зростання атак – на Покровському напрямку. Там вчора ворог атакував більш ніж удвічі активніше. 
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