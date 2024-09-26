Українські воїни ліквідували 1400 російських окупантів та 7 ворожих ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські військові знищили 1400 окупантів, 7 ворожих ППО, 10 танків та 71 артилерійську систему. Також ліквідували 105 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.

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