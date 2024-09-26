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Українські воїни ліквідували 1400 російських окупантів та 7 ворожих ППО

Захисники знищили 10 танків, 71 артсистему та 44 бойові броньовані машини ворога. 

Українські воїни ліквідували 1400 російських окупантів та 7 ворожих ППО
Український танк та боєць ЗСУ
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські військові знищили 1400 окупантів, 7 ворожих ППО, 10 танків та 71 артилерійську систему. Також ліквідували 105 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 647 800 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8825 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18620 (+71) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3190 (+22).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

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