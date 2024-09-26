Українські воїни ліквідували 1400 російських окупантів та 7 ворожих ППО

Упродовж доби українські військові знищили 1400 окупантів, 7 ворожих ППО, 10 танків та 71 артилерійську систему. Також ліквідували 105 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 647 800 (+1400) осіб,
- танків ‒ 8825 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,
- артилерійських систем – 18620 (+71) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3190 (+22).