Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федір Веніславський повідомив у коментарі LIGA.net подробиці щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років.

Веніславський підтвердив, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Його видає Генеральний штаб ЗСУ.

Нардеп зауважив, що це загальна позиція військового керівництва.

Веніславський наголосив, що після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.