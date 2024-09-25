Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федір Веніславський повідомив у коментарі LIGA.net подробиці щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років.
Веніславський підтвердив, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Його видає Генеральний штаб ЗСУ.
Нардеп зауважив, що це загальна позиція військового керівництва.
Веніславський наголосив, що після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.
- У Верховній Раді відбулася нарада стосовно заборони мобілізувати українців від 18 до 25 років. Профільний комітет одностайно підтримав ухвалення відповідного законопроєкту в другому читанні, тож його мали б розглянути вже цього тижня.
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Мобілізаційний законопроєкт, ухвалений цього року, створив можливість мобілізації юнаків до 25 років, визнаних непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов.
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За словами представника ЄС Олексія Гончаренка, через правову колізію тисячі колишніх обмежено придатних віком до 25 років мобілізували. Та дуже часто через хвороби вони не можуть повноцінно служити. Понад те, самі військові наголошують, що необхідно призивати молодих, але здорових бійців. Після двох місяців дискусій в оборонному комітеті депутати таки рекомендували парламенту ухвалити компроміс на базі трьох законопроєктів про заборону мобілізувати колишніх обмежено придатних хлопців до 25 років і про звільнення зі служби вже мобілізованих із цієї категорії. Більше про це – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20" на LB.ua.