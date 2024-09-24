УП: уряд виділив 71,8 млн гривень на централізований друк повісток цього року

Уряд виділив 71 млн 810 тисяч гривень на централізований друк повісток цього року. Кошти нададуть із резервного фонду, пише УП з посиланням на документ.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні урядовців. У пояснювальній записці Мінекономіки ідеться, що кожного місяця планують друкувати 300 000 повісток – загалом 900 000.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", – йдеться у повідомленні.

Фото: УП

Отримання повістки не означає обов'язкової мобілізації.

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