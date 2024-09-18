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Федієнко: Міноборони має до п'ятниці видати наказ про заборону мобілізації молодших від 25 років

Відповідні дані озвучив депутатам спікер парламенту.

Федієнко: Міноборони має до п'ятниці видати наказ про заборону мобілізації молодших від 25 років
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

За інформацією народних депутатів, міністерство оборони до п'ятниці збирається видати наказ щодо заборони мобілізувати юнаків 18-25 років. Таку інформацію сьогодні повідомив спікер парламенту, розповів народний депутат Олександр Федієнко.

Цей наказ повинен діяти до ухвалення законопроєкту про заборону мобілізувати молодших від 25 років. Поки що цей документ не ухвалили.

"Принаймні, так було сказано офіційно. Сподіваюсь, що наказ міністерства оборони і Генштабу таки з'явиться. І ТЦК тоді вже отримають відповідну вказівку", – сказав Федієнко.

  • Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов. 
  • За словами представника ЄС Олексія Гончаренка, через правову колізію тисячі колишніх обмежено придатних віком до 25 років мобілізували. Та дуже часто через хвороби вони не можуть повноцінно служити. Понад те, самі військові наголошують, що необхідно призивати молодих, але здорових бійців. Після двох місяців дискусій в оборонному комітеті депутати таки рекомендували парламенту ухвалити компроміс на базі трьох законопроєктів про заборону мобілізувати колишніх обмежено придатних хлопців до 25 років і про звільнення зі служби вже мобілізованих із цієї категорії. Більше про це – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20" на LB.ua. 
  • Законопроєкт рекомендували ухвалити в другому читанні, але вчора спікер парламенту повідомив, що потрібно вирішити, як замінити уже мобілізованих юнаків. Поки що Міноборони має видати наказ із забороною нової мобілізації молодших за 25 років та вказівкою не надсилати на передову тих юнаків, хто вже служить. 
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