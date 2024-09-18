Федієнко: Міноборони має до п'ятниці видати наказ про заборону мобілізації молодших від 25 років

За інформацією народних депутатів, міністерство оборони до п'ятниці збирається видати наказ щодо заборони мобілізувати юнаків 18-25 років. Таку інформацію сьогодні повідомив спікер парламенту, розповів народний депутат Олександр Федієнко.

Цей наказ повинен діяти до ухвалення законопроєкту про заборону мобілізувати молодших від 25 років. Поки що цей документ не ухвалили.

"Принаймні, так було сказано офіційно. Сподіваюсь, що наказ міністерства оборони і Генштабу таки з'явиться. І ТЦК тоді вже отримають відповідну вказівку", – сказав Федієнко.