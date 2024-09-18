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На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина і ще четверо поранено

Окупанти поцілили в медичну установу та магазин та житлові квартали. 

На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина і ще четверо поранено
Ілюстративне фото
Фото: Wikimapia

У Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще четверо  дістали поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Гончарне, Берислав, Михайлівка, Таврійське, Золота Балка, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в соціально-медичну установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. 

Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, гаражні кооперативи та приватні автомобілі.

Учора на Херсонщині через агресію РФ загинули двоє осіб, з них – одна дитина

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