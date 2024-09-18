За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 637010 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 637010 (+1130) осіб

танків ‒ 8691 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3)

артилерійських систем – 18154 (+25)

РСЗВ – 1188 (+0)

засоби ППО ‒ 947 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25)

крилаті ракети ‒ 2592 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45)

спеціальна техніка ‒ 3109 (+18).

Дані уточнюються.

Раніше видання Wall Street Journal з посиланням на дані різних розвідок повідомило, що кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. Втрати окупантів вищі: 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими.