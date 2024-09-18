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Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

 Загалом Росія втратила в Україні 637010 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 637010 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 637010 (+1130) осіб 
  • танків ‒ 8691 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3)
  • артилерійських систем – 18154 (+25)
  • РСЗВ – 1188 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 947 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25) 
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45) 
  • спеціальна техніка ‒ 3109 (+18).

Дані уточнюються. 

Раніше видання Wall Street Journal з посиланням на дані різних розвідок повідомило, що кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. Втрати окупантів вищі: 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими.

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