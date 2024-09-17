Головне за вівторок, 17 вересня: удари по Харкову, бої на Курахівському напрямку, законопроєкт про підвищення податків

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий склад Єврокомісії. Яким запам’ятається 937-й день повномасштабної війни.

Російська армія вдарила по Харкову. Про вибухи повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання не лише в обласному центрі, а й у районі. Одне з влучань у Харкові – по відкритій місцевості.

"До сімох зросла кількість поранених внаслідок денного терористичного обстрілу Харкова. Четверо працівників ДСНС та троє цивільних", – повідомив пізніше мер Харкова. За його даними, два удари припали на Київський район.

Синєгубов уточнив, що чотири поранені – це рятувальники. Одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.

"На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", – сказав він.

В області удар КАБ припав на Черкаську Лозову.

Також ворог запустив КАБи по Сумській області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 вересня відбулося 139 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 43 ворожих атаки наших позицій. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 вересня – в новині.

Верховна Рада з другої спроби ухвалила за основу законопроєкт про підвищення податків, покликаний збільшити фінансування української армії.

За законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану віддав голос 241 народний депутат, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору. Для фізичних осіб він підвищиться з 1,5% до 5%. ФОП І, ІІ та IV групи платитимуть 10% розміру мінімальної зарплати. ФОП ІІІ групи – 1% від доходу

податок на прибуток для банків цього року становитиме 50%. Кредитні спілки будуть сплачувати податок на прибуток рівні 25%

авансові внески з податку на прибуток для АЗС

Що ще – в новині.

Кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. Втрати окупантів вищі: 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими, пише Wall Street Journal. Ці дані журналісти отримали від західних розвідок.

Втрати України, за даними газети, складають 80 000 людей убитими і близько 400 000 пораненими. Цю інформацію повідомили анонімні джерела.

"Високі — і швидко зростаючі — втрати з обох сторін підкреслюють те, що це матиме руйнівний довгостроковий ефект для країн, які до війни боролися зі зменшенням населення головним чином через економічні та соціальні потрясіння. Вони також висвітлюють одну з власних мотивацій російського президента Володимира Путіна для початку вторгнення в 2022 році: збільшити населення Росії шляхом поглинання українців. За оцінками уряду та демографів, вторгнення Росії та захоплення української території впродовж останнього десятиліття призвели до того, що Україна втратила щонайменше 10 мільйонів людей внаслідок окупації або як біженці", – йдеться у матеріалі.

На вільній частині України зараз мешкає близько 25-27 млн людей. Приблизно 6 млн виїхали як біженці, ще частина опинилася в окупації.

З Росії після нападу на Україну 2022-го року виїхали близько 600 000 осіб.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад виконавчого органу Європейського союзу, пише Politico.

Тепер інституція має лише два рівні керівництва: виконавчі віцепрезиденти та комісари. Попередній третій рівень віцепрезидентів було скасовано.

Докладніше про склад Єврокомісії – в новині.

Українського боксера Олександра Усика заарештували в Польщі, повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Він зазначив, що Усика затримали в аеропорту Кракова, і оприлюднив відео із затриманням.

Згодом дружина Олександра Усика Катерина запевнила, що з її чоловіком все добре, і немає “нічого кримінального”.

Продовження, як кажуть, буде.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!