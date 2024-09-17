Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
ГоловнаСуспільствоВійна

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя оприлюднив фото знищених російських складів боєприпасів

Ймовірно, склади вдалось знищити за допомогою українців в окупації.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя оприлюднив фото знищених російських складів боєприпасів
Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем
Фото: Петро Андрющенко

Радник мера тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко оприлюднив фото знищених російських складів боєприпасів.

“Знищені склади в с. Глибоке Маріупольського району після бавовни виглядають прекрасно. Точніше, самого складу вже немає. “Он испарился” з тонами снарядів, мін та ракет для ППО”, - написав Андрющенко. 

Він висловив сподівання, що речники Сил Оборони України “навчаться окремо дякувати українцям в окупації, без яких подібні ураження іноді просто неможливі”. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем
Фото: Петро Андрющенко
Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем

Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем
Фото: Петро Андрющенко
Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем

Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем
Фото: Петро Андрющенко
Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем

  • Сьогодні стало відомо, що підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.
  • Ці сховища атакували ракетами. Вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies