Радник мера тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко оприлюднив фото знищених російських складів боєприпасів.

“Знищені склади в с. Глибоке Маріупольського району після бавовни виглядають прекрасно. Точніше, самого складу вже немає. “Он испарился” з тонами снарядів, мін та ракет для ППО”, - написав Андрющенко.

Він висловив сподівання, що речники Сил Оборони України “навчаться окремо дякувати українцям в окупації, без яких подібні ураження іноді просто неможливі”.

Фото: Петро Андрющенко Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем

Фото: Петро Андрющенко Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем

Фото: Петро Андрющенко Знищені російські склади боєприпасів під Маріуполем