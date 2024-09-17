Радник мера тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко оприлюднив фото знищених російських складів боєприпасів.
“Знищені склади в с. Глибоке Маріупольського району після бавовни виглядають прекрасно. Точніше, самого складу вже немає. “Он испарился” з тонами снарядів, мін та ракет для ППО”, - написав Андрющенко.
Він висловив сподівання, що речники Сил Оборони України “навчаться окремо дякувати українцям в окупації, без яких подібні ураження іноді просто неможливі”.
- Сьогодні стало відомо, що підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.
- Ці сховища атакували ракетами. Вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів.