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ЗМІ: представники ООН готові приїхати у Курську область, але чекають на дозвіл Росії

Червоний Хрест запрошення від МЗС України наразі не коментував.

ЗМІ: представники ООН готові приїхати у Курську область, але чекають на дозвіл Росії
Стефан Дюжаррік
Фото: UN News

Представники ООН готові прибути у ту частину Курської області, яку контролює Україна, для заходів гуманітарного реагування, але їм потрібен для цього дозвіл Росії.

Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, передає "Голос Америки".

Червоний Хрест на запрошення МЗС України наразі не відреагував.

  • Як відомо, Міністерство закордонних справ України 16 вересня направило ноту ОН і МКЧХ із закликом долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області.
  • У відомстві наголосили, що "Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях".
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