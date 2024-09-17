ЗМІ: представники ООН готові приїхати у Курську область, але чекають на дозвіл Росії

Представники ООН готові прибути у ту частину Курської області, яку контролює Україна, для заходів гуманітарного реагування, але їм потрібен для цього дозвіл Росії.

Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, передає "Голос Америки".

Червоний Хрест на запрошення МЗС України наразі не відреагував.