Міноборони взялося перевіряти харчування у військових частинах

За дорученням керівництва Міністерства оборони почалася перевірка організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках.
Про це йдеться на сайті Міноборони.
До перевірок залучили представників міністерства, а також ЗСУ, Державного оператора тилу і фахівців ветеринарної медицини.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання.
Посилено перевірятимуть якість товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлятимуть можливі порушення для їх оперативного врегулювання.
Такі перевірки здійснюватимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників, додали у Міноборони.