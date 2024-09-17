Міноборони взялося перевіряти харчування у військових частинах

Інспектують частини на північному, східному та південному напрямках.

За дорученням керівництва Міністерства оборони почалася перевірка організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

До перевірок залучили представників міністерства, а також ЗСУ, Державного оператора тилу і фахівців ветеринарної медицини.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання.

Посилено перевірятимуть якість товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлятимуть можливі порушення для їх оперативного врегулювання.

Такі перевірки здійснюватимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників, додали у Міноборони.