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Міноборони взялося перевіряти харчування у військових частинах

Інспектують частини на північному, східному та південному напрямках.

Міноборони взялося перевіряти харчування у військових частинах
перевірка харчування в армії
Фото: Міноборони

За дорученням керівництва Міністерства оборони почалася перевірка організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

До перевірок залучили представників міністерства, а також ЗСУ, Державного оператора тилу і  фахівців ветеринарної медицини.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання.

Посилено перевірятимуть якість товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлятимуть можливі порушення для їх оперативного врегулювання.

Такі перевірки здійснюватимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників, додали у Міноборони.

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