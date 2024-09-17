У Чернівцях затримали трьох підпалювачів релейних залізничних шаф

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох поплічників РФ у Чернівцях. Фігуранти готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб, повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, двоє із затриманих – рідні брати. Третій – їхній спільний знайомий. Зловмисники були завербовані російською спецслужбою через Телеграм-канали, де вони шукали «легкого заробітку». Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. На початку вересня на них вийшов російський куратор і дав «тестове» завдання: за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців.

Після цього представник російської спецслужби запропонував «серйознішу» роботу – підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізницею в регіоні.

Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий - залучили свого знайомого безробітного чернівчанина.

Як свідчать матеріали провадження, всі наступні підпали вони планували здійснювати втрьох. Утім, СБУ і Національна поліція запобігли подальшим підпалам і затримали всіх трьох зловмисників «по гарячих слідах».

Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.