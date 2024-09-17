У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
Посол Василь Боднар: «Туреччина не прагне переговорів чи миру на умовах Росії. Їм це невигідно, їм вигідна наша перемога»
Посол Василь Боднар: «Туреччина не прагне переговорів чи миру на умовах Росії. Їм це невигідно, їм вигідна наша перемога»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
ГоловнаСуспільствоПодії

У Чернівцях затримали трьох підпалювачів релейних залізничних шаф

Їм загрожує довічне ув’язнення.

У Чернівцях затримали трьох підпалювачів релейних залізничних шаф
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох поплічників РФ у Чернівцях. Фігуранти готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб, повідомляє пресслужба СБУ. 

За матеріалами справи, двоє із затриманих – рідні брати. Третій – їхній спільний знайомий. Зловмисники були завербовані російською спецслужбою через Телеграм-канали, де вони шукали «легкого заробітку». Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. На початку вересня на них вийшов російський куратор і дав «тестове» завдання: за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців. 

Після цього представник російської спецслужби запропонував «серйознішу» роботу – підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізницею в регіоні. 

Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий - залучили свого знайомого безробітного чернівчанина. 

Як свідчать матеріали провадження, всі наступні підпали вони планували здійснювати втрьох. Утім, СБУ і Національна поліція запобігли подальшим підпалам і затримали всіх трьох зловмисників «по гарячих слідах». 

Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies