Від 2022 року СБУ затримала понад 50 агентів РФ, які удавали активістів

"Громадські активісти" закликали до державного перевороту та розхитували розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 50 агентів РФ, які удавали громадських активістів та закликали до держперевороту в Україні, намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію у державі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

Вони створили десятки неформальних обʼєднань та рухів і позиціонували себе як прибічники «народовладдя».

Зловмисники публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб «із середини» підтримати збройну агресію РФ.

Понад 30 із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки.

Ще 14 фігурантів отримали реальні терміни ув’язнення і наразі відбувають покарання.

На Дніпропетровщині нейтралізували підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників.Під час підпільних «з’їздів» учасники «громадської організації» закликали до державного перевороту у Києві та займалися дискредитацією Сил оборони.

У Запоріжжі викрили п’ять блогерів фейкового «народовладдя», які на замовлення окупантів поширювали дезінформацію про діяльність співробітників ТЦК.Для проведення інформдиверсій фігуранти використовували власні телеграм- та ютуб-канали, через які робили масові «вкиди» щодо українських військовослужбовців.

У Хмельницькому засудили двох ворожих поплічників, які організовували відеоконференції з російськими пропагандистами та ідеологами рашизму.Під час таких онлайн-мостів фігуранти закликали до захоплення влади у Києві з подальшим «приєднанням» України до складу РФ.

На Львівщині викрили ще двох прихильників кремлівського режиму, які публічно вихваляли Путіна та окупаційні угруповання країни-агресора.

За десятками викритих фактів тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.