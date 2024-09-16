Відправили під варту чоловіка, який із автомата розстріляв два авто поліції на Хмельниччині

Чоловік, який із автомата розстріляв два авто поліції на Хмельниччині

На Хмельниччині суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Як повідомили у Нацполіції, зловмисник, відносно якого відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу), перебуватиме під вартою на період досудового розслідування.

Подія трапилася 14 вересня близько першої години ночі в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння, з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

В результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.