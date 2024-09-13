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Поліція повідомила результати службового розслідування щодо сексуального насильства над підлітком на Полтавщині

До дисциплінарної відповідальності притягнуто десять поліцейських.

Поліція повідомила результати службового розслідування щодо сексуального насильства над підлітком на Полтавщині
Фото: tk.media

Дисциплінарна комісія поліції Полтавської області закінчила службове розслідування щодо події в селищі Котельві.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Полтавській області.

“До дисциплінарної відповідальності притягнуто десять поліцейських. Двох із них звільнено з посад”, - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених – начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу.

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Службове розслідування тривало з 30 серпня.

  • Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на Полтавщині за побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 гривень.
  • У селі Котельва в середині червня троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство.
  • Правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 гривень. Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити.

  • На початку вересня суд обрав запобіжний захід 15-річному хлопцю, і передав підозрюваного під нагляд батьків на період досудового розслідування.

  • 22-річного підозрюваного суд відправив на 60 діб за ґрати без права внесення застави.

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