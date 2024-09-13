Поліція повідомила результати службового розслідування щодо сексуального насильства над підлітком на Полтавщині

Дисциплінарна комісія поліції Полтавської області закінчила службове розслідування щодо події в селищі Котельві.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Полтавській області.
“До дисциплінарної відповідальності притягнуто десять поліцейських. Двох із них звільнено з посад”, - йдеться у повідомленні.
Серед звільнених – начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу.
Службове розслідування тривало з 30 серпня.
- Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на Полтавщині за побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 гривень.
- У селі Котельва в середині червня троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство.
- Правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 гривень. Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити.
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На початку вересня суд обрав запобіжний захід 15-річному хлопцю, і передав підозрюваного під нагляд батьків на період досудового розслідування.
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22-річного підозрюваного суд відправив на 60 діб за ґрати без права внесення застави.