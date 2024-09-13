Поліція повідомила результати службового розслідування щодо сексуального насильства над підлітком на Полтавщині

До дисциплінарної відповідальності притягнуто десять поліцейських.

Дисциплінарна комісія поліції Полтавської області закінчила службове розслідування щодо події в селищі Котельві.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Полтавській області.

“До дисциплінарної відповідальності притягнуто десять поліцейських. Двох із них звільнено з посад”, - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених – начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу.

Службове розслідування тривало з 30 серпня.