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Суд у Женеві скасував виправдальний вирок ісламському вченому у зґвалтуванні

Тарік Рамадан є онуком Хасана аль-Банни, ісламістського мислителя та активіста, який заснував в Єгипті сунітсько-ісламську асоціацію “Брати-мусульмани”, яка в багатьох країнах визнана терористичною. 

Суд у Женеві скасував виправдальний вирок ісламському вченому у зґвалтуванні
Тарік Рамадан
Фото: Keystone/Valentin Flauraud

Швейцарський апеляційний суд скасував виправдальний вирок ісламському вченому за звинуваченнями в зґвалтуванні та сексуальному примусі жінки.

Про це пише Reuters з посиланням на кантональний уряд Женеви.

Тарік Рамадан є онуком Хасана аль-Банни, ісламістського мислителя та активіста, який заснував в Єгипті арабську сунітсько-ісламську радикальну релігійно-політичну асоціацію “Брати-мусульмани”, яка в багатьох країнах визнана терористичною. Він заперечує звинувачення, висунуті неназваною швейцаркою щодо інциденту 2008 року в готелі Женеви.

Постанова женевського кримінального апеляційного суду від 28 серпня скасувала його виправдувальний вирок від травня 2023 року та засудила його до трьох років за гратами, один з яких повинен відбути.

“Відділ оскарження та перегляду кримінальних справ виявив, що кілька свідчень, довідок, медичних довідок і висновків приватних експертів узгоджуються зі свідченнями заявника”, ‒ йдеться в заяві уряду.

Рамадан може оскаржити це рішення у вищому федеральному суді Швейцарії.

  • У серпні скандально відомий блогер Ендрю Тейт, проти якого у судах Румунії порушено вже кілька кримінальних справ за статтями про злочини сексуального характеру та торгівлю людьми, опинився під домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрано для нього в рамках провадження, за яким потерпілими заявлено 35 жінок.
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