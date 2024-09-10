Суд у Женеві скасував виправдальний вирок ісламському вченому у зґвалтуванні

Тарік Рамадан є онуком Хасана аль-Банни, ісламістського мислителя та активіста, який заснував в Єгипті сунітсько-ісламську асоціацію “Брати-мусульмани”, яка в багатьох країнах визнана терористичною.

Швейцарський апеляційний суд скасував виправдальний вирок ісламському вченому за звинуваченнями в зґвалтуванні та сексуальному примусі жінки.

Про це пише Reuters з посиланням на кантональний уряд Женеви.

Тарік Рамадан є онуком Хасана аль-Банни, ісламістського мислителя та активіста, який заснував в Єгипті арабську сунітсько-ісламську радикальну релігійно-політичну асоціацію “Брати-мусульмани”, яка в багатьох країнах визнана терористичною. Він заперечує звинувачення, висунуті неназваною швейцаркою щодо інциденту 2008 року в готелі Женеви.

Постанова женевського кримінального апеляційного суду від 28 серпня скасувала його виправдувальний вирок від травня 2023 року та засудила його до трьох років за гратами, один з яких повинен відбути.

“Відділ оскарження та перегляду кримінальних справ виявив, що кілька свідчень, довідок, медичних довідок і висновків приватних експертів узгоджуються зі свідченнями заявника”, ‒ йдеться в заяві уряду.

Рамадан може оскаржити це рішення у вищому федеральному суді Швейцарії.