Інфлюенсера Ендрю Тейта у Румунії посадили під домашній арешт

Скандально відомий блогер Ендрю Тейт, проти якого у судах Румунії порушено вже кілька кримінальних справ за статтями про злочини сексуального характеру та торгівлю людьми, опинився під домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрано для нього в рамках провадження, за яким потерпілими заявлено 35 жінок.

Як пише BBC, Тейту, його братові Трістану, а також ще чотирьом особам повідомлено про підозру в зґвалтуваннях, примушуванні жінок до запису порнографічних матеріалів та організації сексуального рабства для неповнолітніх осіб. Одній із жертв злочинної схеми інфлюенсера та його оточення лише виповнилося 15 років.

Сам Тейт відкидає будь-які звинувачення, стверджує, що взагалі не знайомий із тридцятьма жінками, які проти нього свідчать, а також говорить, що слідство "у відчаї починає вигадувати проти нього якісь історії".

Ендрю Тейт - колишній кікбоксер, який розпочав вести блог про розкішне чоловіче життя. Його матеріали в інтернеті визнано такими, які пропагують ненависть до жінок та експуатацію. Попри це, у Тейта мільйони прихильників та підписників у соціальних мережах, де акаунти блогера ще не встигли заблокувати.