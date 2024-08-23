Авіабаза НАТО в Німеччині посилила захист через "потенційну загрозу"

База повітряних сил НАТО у німецькому місті Ґайленкірхен застосувала рівень безпеки "Чарлі" - третій із чотирьох можливих. Такі заходи зазвичай свідчать про наявність "потенційної загрози на основі інформації розвідки".

За повідомленням Reuters, усіх співробітників бази, які не беруть безпосередньої участі у здійсненні бойових завдань та організації захисту об'єкта, попросили не виходити на роботу та залишатися вдома.

Як стверджують у НАТО, військові готові протистояти будь-якій потенційній терористичній атаці. Наразі авіабаза здійснює усі заплановані операції.

Для Ґайленкірхена це вже другий випадок посилення безпеки за останні тижні: в той час, коли на іншій німецькій базі НАТО у Кельні виявили саботаж системи водопостачання, тут було зафіксовано спробу незаконного проникнення. НАТО попередило військових, що за диверсіями та спробами дестабілізації, найімовірніше, стоять російські агенти.