​ЄС: у Білорусі залишаються понад 1300 політв’язнів

Речник Європейської служби зовнішніх справ прокоментував звільнення деяких політичних в'язнів у Білорусі.

“Європейський Союз бере до відома звільнення кількох політв’язнів у Білорусі, засуджених за участь у мирних протестах після фальсифікованих президентських виборів 2020 року. Ми розділяємо полегшення та радість звільнених людей та їхніх родин”, – зауважив речник Європейської служби зовнішніх справ.

У Євросоюзі нагадали, що деякі зі звільнених ув'язнених потребували термінової медичної допомоги, і закликали владу Білорусі надати всім ув'язненим належну медичну допомогу.

ЄС продовжує закликати білоруську владу негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, яких часто утримують у небезпечних для життя умовах.

“У Білорусі залишаються понад 1300 політв’язнів, у тому числі Сергій Ціхановський, Ігор Лосік, Марія Колеснікова, Микола Статкевич, Максим Знак і Віктор Бабарика, які вже понад 18 місяців позбавлені будь-якої можливості спілкуватися із зовнішнім світом”, – підсумували в ЄС.