​ЄС: у Білорусі залишаються понад 1300 політв’язнів

Речник Європейської служби зовнішніх справ прокоментував звільнення деяких політичних в'язнів у Білорусі.
“Європейський Союз бере до відома звільнення кількох політв’язнів у Білорусі, засуджених за участь у мирних протестах після фальсифікованих президентських виборів 2020 року. Ми розділяємо полегшення та радість звільнених людей та їхніх родин”, – зауважив речник Європейської служби зовнішніх справ.
У Євросоюзі нагадали, що деякі зі звільнених ув'язнених потребували термінової медичної допомоги, і закликали владу Білорусі надати всім ув'язненим належну медичну допомогу.
ЄС продовжує закликати білоруську владу негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, яких часто утримують у небезпечних для життя умовах.
“У Білорусі залишаються понад 1300 політв’язнів, у тому числі Сергій Ціхановський, Ігор Лосік, Марія Колеснікова, Микола Статкевич, Максим Знак і Віктор Бабарика, які вже понад 18 місяців позбавлені будь-якої можливості спілкуватися із зовнішнім світом”, – підсумували в ЄС.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "протестні злочини". Список наразі не оприлюднено, проте відомо, що серед звільнених політв'язнів 14 жінок та 16 чоловіків. Усі, як заявляють пропагандисти, "щиро покаялись та визнали провину".