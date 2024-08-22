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На Близький Схід прибув ще один авіаносець США з винищувачами F-35C

Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21.

На Близький Схід прибув ще один авіаносець США з винищувачами F-35C
Фото: EPA/UPG

Авіаносна ударна група Військово-морських сил Сполучених Штатів прибула на Близький Схід.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

До групи увійшов авіаносець USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C на борту.

Авіаносець є флагманом третьої авіаносної ударної групи. Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21 та авіакрилом CVW 9.

“USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)”, ‒ йдеться у повідомленні.

Раніше Сполучені Штати передислокували в регіон авіаносну групу на чолі з авіаносцем USS Theodore Roosevelt.

Також у зоні відповідальності CENTCOM перебуває атомний підводний човен (USS Georgia), озброєний крилатими ракетами.

  • Майже два тижні CNN повідомляли, що США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї та військового обладнання.
  • Вашингтон вважає, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
  • Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери країни посилили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.
  • Потім New York Times написав, що Іран вирішив відкласти атаки проти Ізраїлю, аби тривала робота над припиненням вогню у Смузі Газі.
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