На Близький Схід прибув ще один авіаносець США з винищувачами F-35C

Авіаносна ударна група Військово-морських сил Сполучених Штатів прибула на Близький Схід.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

До групи увійшов авіаносець USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C на борту.

Авіаносець є флагманом третьої авіаносної ударної групи. Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21 та авіакрилом CVW 9.

“USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)”, ‒ йдеться у повідомленні.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2024

Раніше Сполучені Штати передислокували в регіон авіаносну групу на чолі з авіаносцем USS Theodore Roosevelt.

Також у зоні відповідальності CENTCOM перебуває атомний підводний човен (USS Georgia), озброєний крилатими ракетами.