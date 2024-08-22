Слідство визнало загибель іранського президента Раїсі нещасним випадком

Іранська медіа-агенція Fars повідомила про завершення розслідування обставин загибелі президента Ірану Ебрагіма Раїсі у катастрофі гелікоптера. За інформацією журналістів, ознак змови чи організованого вбивства виявлено не було.

Як пише Reuters, причинами аварії визнали два чинники: складні погодні умови та перевантаження гвинтокрила. На його борту нібито було на дві особи більше, ніж передбачено безпековими протоколами. Вертоліт під час несприятливих погодних явищ просто не витримав ваги екіпажу та пасажирів.

Центр комунікації Генерального штабу збройних сил Ірану, відповідальний за оприлюднення результатів розслідування, назвав інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, "цілковитою брехнею".