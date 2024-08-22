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Слідство визнало загибель іранського президента Раїсі нещасним випадком

Інцидент був викликаний погодними умовами та перевантаженням гелікоптера.

Слідство визнало загибель іранського президента Раїсі нещасним випадком
Загиблий президент Раїсі

Іранська медіа-агенція Fars повідомила про завершення розслідування обставин загибелі президента Ірану Ебрагіма Раїсі у катастрофі гелікоптера. За інформацією журналістів, ознак змови чи організованого вбивства виявлено не було.

Як пише Reuters, причинами аварії визнали два чинники: складні погодні умови та перевантаження гвинтокрила. На його борту нібито було на дві особи більше, ніж передбачено безпековими протоколами. Вертоліт під час несприятливих погодних явищ просто не витримав ваги екіпажу та пасажирів. 

Центр комунікації Генерального штабу збройних сил Ірану, відповідальний за оприлюднення результатів розслідування, назвав інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, "цілковитою брехнею".

  • Ебрагім Раїсі загинув у травні, повертаючись із заходів на кордоні з Азербайджаном. Його вертоліт здіснив жорстку посадку.
  • Президента називали ймовірним наступником верховного лідера Ірану Аятолли Алі Хаменеї.  
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