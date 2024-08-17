Іран вирішив відкласти атаки проти Ізраїлю, аби тривала робота над припиненням вогню у Газі, ‒ NYT

Прем'єр-міністр країни-посередника Катару говорив про це з очільником МЗС Ірану.

Іран вирішив відкласти атаки проти Ізраїлю, щоб дозволити посередникам продовжити роботу над угодою про припинення вогню у Смузі Гази.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, Ірану та Ізраїлю.

Після завершення першого дня переговорів у четвер увечері прем’єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконувачу обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кяні. Він спонукав Тегеран утримуватися від будь-якої ескалації з огляду на переговори про припинення вогню в Досі.

За даними МЗС Катару, Аль Тані знову розмовляв з Багері Кяні в п’ятницю, і обидва чиновники “наголосили на необхідності спокою та деескалації в регіоні”.

Багері Кяні зазначив, що прем’єр-міністр Катару назвав переговори про припинення вогню в четвер “делікатною” фазою.