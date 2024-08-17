Іран вирішив відкласти атаки проти Ізраїлю, аби тривала робота над припиненням вогню у Газі, ‒ NYT

Іран вирішив відкласти атаки проти Ізраїлю, щоб дозволити посередникам продовжити роботу над угодою про припинення вогню у Смузі Гази.
Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, Ірану та Ізраїлю.
Після завершення першого дня переговорів у четвер увечері прем’єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконувачу обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кяні. Він спонукав Тегеран утримуватися від будь-якої ескалації з огляду на переговори про припинення вогню в Досі.
За даними МЗС Катару, Аль Тані знову розмовляв з Багері Кяні в п’ятницю, і обидва чиновники “наголосили на необхідності спокою та деескалації в регіоні”.
Багері Кяні зазначив, що прем’єр-міністр Катару назвав переговори про припинення вогню в четвер “делікатною” фазою.
- Напередодні делегації США, Єгипту, Катару та Ізраїлю заявили про призупинку переговорного процесу щодо урегулювання війни у Смузі Гази до наступного тижня.
- Вашингтон під час перемовин у Досі запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Загалом раунд перемовин у Досі оцінюють як найбільш продуктивний за місяці. Водночас ХАМАС у перемовинах участі не брав, але його представників поінформували про напрацювання.
- Раніше Reuters з посиланням на іранських посадовців писав, що лише угода про припинення вогню в Смузі Гази утримає Іран від атаки по Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії у липні.