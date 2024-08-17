Через аварію на залізниці в Польщі затримуються кілька українських рейсів

Два потяги на платформі в Раві-Руській 15.10.2023 року

Через аварію на польсьскій залізниці відомо про затримку низки українських потягів. Відомо, що поїзд Варшава - Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною, через що і виникла затримка рейсів.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, рейс "Варшава-Рава-Руська" прибуде із запізненням близько 4 годин. Попередньо, внаслідок зіткнення потяга з дикою твариною, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

"Це означає, що стиковочний український рейс з Рави-Руської до Львова та Коломиї також вирушить із затримкою, чекаючи на прибуття пасажирів з Польщі", — додали в компанії.

Крім того, зміщується також відправка ранкового зворотного рейсу з Рава-Руської до Варшави - точний час повідомлятимуть співробітники вокзалів.