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Через аварію на залізниці в Польщі затримуються кілька українських рейсів

Потяг Варшава-Рава-Руська зіткнувся із дикою твариною.

Через аварію на залізниці в Польщі затримуються кілька українських рейсів
Два потяги на платформі в Раві-Руській 15.10.2023 року
Фото: надане Олександром Ганущиним

Через аварію на польсьскій залізниці відомо про затримку низки українських потягів. Відомо, що поїзд Варшава - Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною, через що і виникла затримка рейсів.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, рейс "Варшава-Рава-Руська" прибуде із запізненням близько 4 годин. Попередньо, внаслідок зіткнення потяга з дикою твариною, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

"Це означає, що стиковочний український рейс з Рави-Руської до Львова та Коломиї також вирушить із затримкою, чекаючи на прибуття пасажирів з Польщі", — додали в компанії.

Крім того, зміщується також відправка ранкового зворотного рейсу з Рава-Руської до Варшави - точний час повідомлятимуть співробітники вокзалів. 

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