Перемовини щодо миру в Газі поставили на павзу до наступного тижня

У Вашингтоні переговори у Досі оцінили як найбільш продуктивні за місяці.

Делегації США, Єгипту, Катару та Ізраїлю заявили про призупинку переговорного процесу щодо урегулювання війни у Смузі Гази до наступного тижня.

Як пише Reuters, ХАМАС не брав участь безпосередньо у засіданнях, проте проінформований про їхні напрацювання. Ізраїльська сторона вирушила до Єрусалима, туди завітає Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Вашингтон під час перемовин у Досі запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Загалом раунд перемовин у Досі оцінюють як найбільш продуктивний за місяці.

Проте між учасниками конфлікту залишаються протиріччя. Ізраїль та ХАМАС ще не дійшли згоди щодо того, хто та в якій кількості з палестинців мають бути звільнені з ізраїльських в'язниць, як буде вирішено питання прикордонного контролю між Газою та Єгиптом, та чи буде у палестинців можливість вільно пересуватися Смугою.

Наступного тижня перемовини відновляться вже у єгипетському Каїрі.