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Міноборони Іспанії: Україна сама вирішує як використовувати отриману зброю у війні з РФ

Іспанія надала Україні зброю для оборони і Київ може використовувати її як вважає за потрібне.

Міноборони Іспанії: Україна сама вирішує як використовувати отриману зброю у війні з РФ
міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес
Фото: Ministerio de Defensa España

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила Київ сам визначає,  як використовувати отриману зброю у війні з Росією.

Про це Роблес заявила під час візиту до штабу НАТО у Валенсії, пише EFE.

Відповідаючи на запитання, чи відомо їй, що в наступі України на територію Росії була використана зброя іспанської армії, вона відповіла, що не знає, що саме використовує Україна.

"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", – зазначила вона.

Роблес підкреслила, що допомога, яку Іспанія надала Україні, є "оборонними матеріалами для захисту".

Вона також запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".

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