Міноборони Іспанії: Україна сама вирішує як використовувати отриману зброю у війні з РФ

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила Київ сам визначає, як використовувати отриману зброю у війні з Росією.
Про це Роблес заявила під час візиту до штабу НАТО у Валенсії, пише EFE.
Відповідаючи на запитання, чи відомо їй, що в наступі України на територію Росії була використана зброя іспанської армії, вона відповіла, що не знає, що саме використовує Україна.
"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", – зазначила вона.
Роблес підкреслила, що допомога, яку Іспанія надала Україні, є "оборонними матеріалами для захисту".
Вона також запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".
- Раніше Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані Канадою, на території Росії.
- Британія дозволила Україні використовувати надану зброю на території РФ, крім ракет Storm Shadow. Британська сторона наголосила, що надану зброю Україна має використовувати "відповідно до міжнародного права".
- Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території Росії. Також глава держави висловив підтримку операції України на Курщині.
- Натомість США досі не надали дозвіл використовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії.