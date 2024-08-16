​У Молдові на три місяці обмежили діяльність проросійської партії "Шанс"

Суд у Молдові обмежив на три місяці діяльність проросійської партії "Шанс", пише Newsmaker.

Політсила пов'язана з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Молдовське Міністерство юстиції пропонувало обмежити діяльність "Шансу" на пів року. Підставою для такого кроку стало порушення партією закону - керівництво партії не надало повних даних під час перевірки Центрвиборчкому країни.

Суд натомість частково задовольнив вимогу прокуратури - замість шести місяців призначив обмеження на три місяці. У результаті "Шанс" не зможе брати участь у президентських виборах і на референдумі, які заплановані на 20 жовтня.

Торік у червні парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор", проте депутати партії залишилися у парламенті як незалежні. До того Конституційний суд визнав політсилу неконституційною.

У листопаді 2023-го партію "Шанс" виключили з місцевих виборів, які були заплановані на 5 листопада.

Щодо олігарха, то раніше Апеляційна палата Кишинева засудила депутата-втікача, лідера партії “Шор” Ілана Шора до 15 років в’язниці із конфіскацією майна на 5 млрд леїв (понад 270 млн доларів). Також суд заборонив Шору обіймати посади в банківській системі впродовж п'яти років та конфіскував його активи на користь держави.

У 2015 році Шора засудили у справі про “крадіжку мільярда” до 7,5 років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. У 2019-му він виїхав з Молдови і, за деякими даними, наразі перебуває в Ізраїлі.