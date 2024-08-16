Британська розвідка: після раптового наступу Росія розгорнула більше військ в Курській області

Росія розгорнула більше військ у Курській області після раптового наступу ЗСУ минулого тижня, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією розвідки, у Міноборони РФ визнали, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії "на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км".

Також експерти розвідки додають, що попри те встановлені Росією оборонні лінії та наявність прикордонних сил у Курській області, війська РФ не були готові відповісти на штурмові дії кількох батальйонів.

"Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", – заявили в Міноборони Британії.

За інформацією британської розвідки росіяни почали будувати додаткові оборонні споруди, намагаючись зупинити наступ Сил оборони України.

Речник Таврійського напрямку говорив, що про вагоме зменшення особового складу росіян в південних областях говорити не доводиться. Ворог, до того ж, активізувався в Херсонській області.



Події в Курській області

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.