Британська розвідка: після раптового наступу Росія розгорнула більше військ в Курській області

Росія розгорнула більше військ у Курській області після раптового наступу ЗСУ минулого тижня, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.
За інформацією розвідки, у Міноборони РФ визнали, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії "на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км".
Також експерти розвідки додають, що попри те встановлені Росією оборонні лінії та наявність прикордонних сил у Курській області, війська РФ не були готові відповісти на штурмові дії кількох батальйонів.
"Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", – заявили в Міноборони Британії.
За інформацією британської розвідки росіяни почали будувати додаткові оборонні споруди, намагаючись зупинити наступ Сил оборони України.
- Речник Таврійського напрямку говорив, що про вагоме зменшення особового складу росіян в південних областях говорити не доводиться. Ворог, до того ж, активізувався в Херсонській області.
Події в Курській області
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
- 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
- Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
- У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.
- 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.