Хорватія з 1 січня 2025 року поверне призов до армії

Починаючи з 1 січня 2025 року, громадяни Хорватії примусово проходитимуть військову службу тривалістю 2 місяці. Призов до армії повернуть після 17-річної павзи: скасували цей обов'язок у 2008 році.

Як пише хорватське видання Danas, разом з відновленням обов'язкової служби міністерство оборони на чолі з Іваном Анушицем має намір провести модернізацію хорватського війська і "підняти імідж збройних сил".

Бюджет на поліпшення оснащення війська вже погоджений з міністерством фінансів республіки. Модернізацію проведуть "у відповідності до домовленостей, досягнутих з верхівкою НАТО".

За словами Анушица, заощаджувати на армії влада більше не збирається, адже "обставини, в яких перебуває Європа, цього не дозволяють".