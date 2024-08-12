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​Міноборони опублікувало відеоінструкцію про авторизацію в застосунку "Армія+"

У ньому показано,  як отримати доступ та скористатись функціями електронних рапортів та опитувань.

​Міноборони опублікувало відеоінструкцію про авторизацію в застосунку "Армія+"
Застосунок "Армія+"
Фото: Мінцифра

Міністерство оборони опублікувало відеоінструкцію про те, як авторизуватися в застосунку "Армія+". Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

У відео показано, як отримати доступ до Армія+, щоб скористатись функціями електронних рапортів та опитувань.

"У цьому відео ми розглянемо: Як зареєструватися в Армія+; Як скористатись системою Bank ID та створити код; Як надходить інформація з реєстру Оберіг; Що робити, якщо ви забули код для входу в застосунок Армія+", - йдеться в повідомленні.

20 червня Міноборони запустило у телеграмі чат-бот "Армія+". У ньому можуть отримати консультацію військові, військовозобов'язані та члени їхніх сімей.

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