В Івано-Франківській області два родичі 15 і 18 років "заробляли" на спалюванні машин військових

В Івано-Франківській області затримали хлопців 18 і 15 років, які підпалювали автомобілі військових заради грошей. З інтервалом у декілька днів у Калуші та Долині вони умисно знищили три військові пікапи, які проходили техобслуговування після фронту.

Підозрюваними є 18-річний мешканець Княжолуки Долинської територіальної громади та його неповнолітній родич – 15-річний підліток. Про це повідомили в поліції області.

"Поліцейські з'ясували, що в одному із телеграм-каналів 15-річний юнак знайшов оголошення, де пропонували «легкий підробіток». Фігурант відгукнувся на пропозицію. Йому скинули варіанти завдань та розцінки за «роботу». Йшлося про підпали військових автомобілів, адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення західного регіону України", – йдеться у повідомленні.

Хлопець залучив свого 18-річного родича і разом з ним на велосипеді об'їжджав населені пункти, щоб вистежити авто військових і сфотографувати їх. Світлини вони написали своїм "роботодавцям", які погоджували злочин.

Зловмисники вночі обливали машини саморобною сумішшю з бензину і масла. Фіксували підпал на відео і надіслали кураторам. За перші підпали їм заплатили по 40 000 грн.

"Надалі «роботодавці» запропонували паліям продовжити серію підпалів на Прикарпатті вже за більшу винагороду – 5 тисяч доларів за 2 автомобілі. Однак під час чергової спроби умисно знищити позашляховики, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, їх викрили та затримали поліцейські правоохоронці. У фігурантів вилучили мобільні телефони, одяг, травматичний пістолет та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень. Слідчі СБУ оголосили 18-річному фігуранту підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.