Головне за ніч та ранок понеділка, 12 серпня: майже 800 боєзіткнень за тиждень, заклик Макрона, Шольца і Стармера

Нічна повітряна атака, 794 бойових зіткнення за тиждень , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, закриття Олімпійських ігор-2024.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулого тижня відбулося 794 бойових зіткнення.

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на Торецькому, Краматорському, Курахівському і Покровському напрямках, де тривають важкі бої. Однак ворог зазнає втрат у озброєнні, військовій техніці і живій силі. Росія завдала 15 ракетних ударів (21 ракета), 462 авіаударів (631 авіабомба), здійснила понад 32 000 обстрілів (903 – з реактивних систем залпового вогню).

Тижнем раніше кількість бойових зіткнень в Україні була більшою – 967. Однак росіяни зараз активніше атакували на деяких напрямках. Найважчою ситуація залишається на Покровському.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 окупантів. Від початку вторгнення втрати противника склали близько 592 000 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Пожежа на території Запорізької АЕС, яку вчора влаштували окупанти, уже припинилася. Рівень радіації в Нікопольському районі Дніпропетровської області в нормі, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Нікополь розташовано по інший берег Дніпра від Енергодара, захопленого росіянами. Учора Лисак повідомив, що з Нікополя зафіксували пожежу на території ЗАЕС.

Стосовно ситуації в Дніпропетровській області голова ОВА сказав, що окупанти били вночі по двох районах із артилерії.

У серпні кількість випадків захворювання на Covid може зрости, заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання LB.ua.

"Скоріш за все, в серпні буде зростання захворюваності, і буде воно до вересня включно. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ і грипу. Зазвичай ми поступово підходимо до того, що вересень-жовтень почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду", – сказав він.

Проте, за прогнозами, це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.

Лідери Великої Британії, Німеччини і Франції закликали Іран утриматися від атак проти Ізраїлю.

У їхній спільній заяві вони наголосили, що бої повинні негайно припинитися, а всі заручники, яких утримує ХАМАС, мають бути звільненні. Також вони підкреслили, що народ Гази потребує термінової і безперешкодної доставки і розподілу допомоги.

Очільники Британії, Франції й Німеччини привітали зусилля США, Катару та Єгипту щодо зменшення напруженості у війні на Близькому Сході.

Докладніше - в новині.

У Парижі вчора увечері відбулася офіційна церемонія закриття літніх Олімпійських ігор-2024.

Прапороносцями України були борець Парвіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан.

Шоу «Рекорди» режисера Томаса Джоллі відбувалося на стадіоні «Стад де Франс» - у повітрі й на землі із залученням сотень танцюристів й акробатів. Під час церемонії використовували величезні декорації та світлові ефекти. Під час одного з перформансів американський актор Том Круз спустився з даху стадіону на мотузці.

Захід супроводжували музичні виступи світових виконавців, зокрема Snoop Dogg, Dr. Dre, Red Hot Chily Peppers та Billie Eilish. Вони виконували свої композиції у США, адже саме там відбудуться наступні Олімпійські ігри.

Нагадаємо, збірна України здобула 12 медалей на Олімпіаді-2024. Збірна США очолила медальний залік змагань.

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